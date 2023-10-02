Потери живой силы армии РФ превысили 279 тысяч: ВСУ ликвидировали еще 510 оккупантов

Силы обороны Украины за сутки боев на фронте ликвидировали 510 российских оккупантов. Так, на сегодня вражеская армия потеряла на украинской земле 279 080 живой силы.

Также накануне защитники приумножили и список уничтоженного вооружения и военной техники агрессора, в том числе количество сожженных ББМ превысило 9000. Цифры были озвучены в Генеральном штабе ВСУ.

Так, за прошедшие сутки в обугленный металлолом превратилось еще 127 российского железа, которое разъезжало на фронте, летало в нашем воздушном пространстве и обстреливало украинские позиции или мирные населенные пункты.

Среди него, 48 артиллерийских систем (в общем 6525), 15 танков (4717), девять боевых бронированных машин (9000), три РСЗО (801) и три средства ПВО (540).

В небе защитники отминусовали 18 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 5061). На земле обезвредили 26 единиц российской автотехники и автоцистерн (8909) и еще пять – специальной техники.

Видео дня

С начала вторжения захватчиков также лишили по 316 самолетов и вертолетов, 20 кораблей/катеров, одной подводной лодки. Количество сбитых над Украиной российских ракет достигает 1529.

Как сообщал OBOZREVATEL, на южном направлении фронта воины ВСУ уничтожили 20 единиц российской военной техники. Среди нее оказался комплекс видеонаблюдения "Муром-М".

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