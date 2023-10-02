На Южном направлении ВСУ уничтожили вражеский комплекс видеонаблюдения 'Муром-М'

Защитники Украины на южном направлении уничтожили 20 единиц техники российских оккупантов. Среди прочего россияне не досчитались комплекса видеонаблюдения "Муром-М".

Об этом сообщили в Telegram Сил обороны юга. Оптическое оборудование указанного комплекса позволяет рассмотреть человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор во тьме обнаруживает автомобиль в 8 км и людей в 4 км.

Кроме Муром-М, оккупанты потеряли также:

– 4 танка;

– 1 РСЗО "Град";

– 4 пушки;

- 1 разведывательный БПЛА типа "Мерлин";

– 6 единиц автобронетехники;

– 3 лодки.

Вместе с техникой защитники Украины ликвидировали 26 оккупантов.

Напомним, всего в течение прошлой недели воины Сил обороны отминусовали у армии РФ по меньшей мере 9 складов с боеприпасами. "Бавовна" посетил вражеские войска страны-агрессора в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях. Кроме того, было зафиксировано 12 попаданий воинов Сил обороны Украины в базы, штабы и командные пункты врага.

Видео дня

Тем временем бойцы 26-й артиллерийской бригады поздравили собратьев с Днем защитников и защитниц, показав, как уничтожают технику врага на украинской земле. Под разнос попали пушки Гиацинт, Д-30, миномет 2С4 Тюльпан и боевые бронированные машины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что на Таврическом направлении ВСУ обезвредили 248 оккупантов и 20 единиц вражеской техники. Там были уничтожены 84 захватчика.

– Бойцы пехоты 22-й ОМБр ВСУ нанесли сокрушительный удар по противнику в районе Клещиевки Донецкой области, расположенной на Бахмутском направлении фронта. Наши защитники применили боевой беспилотник, сбросивший на позицию захватчиков снаряд.