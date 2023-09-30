'Повсюду уничтожаем врага': пехотинцы дали оккупантам по зубам возле Клещеевки. Видео

Бойцы пехоты 22-й Отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины нанесли сокрушительный удар по противнику в районе Клещеевки Донецкой области, которая расположена на Бахмутском направлении фронта. Наши защитники применили боевой беспилотник, который сбросил на позицию захватчиков снаряд.

Кадры, где то, что осталось от бригады оккупантов, разбегаются в ужасе от эпицентра удара, опубликовал генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский на своем Telegram-канале. Глядя на то, как точно и филигранно наши пехотинцы бьют по вражеским рядам, невозможно не восхититься их работой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы уничтожаем врага повсюду", – резюмировал военный.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле на Луганщине украинские воины "денацифицировали" группу российской пехоты. Удары по оккупантам произвели бойцы 54 ОМБр под Белогоровкой.

А силовики СБУ ювелирно отработали по врагу на фронте с помощью дронов. По результатам прошлой недели уничтожены 62 единицы вражеской техники, 28 фортификационных сооружений, 1 состав из БК и 70 российских оккупантов.