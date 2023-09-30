"Повсюду уничтожаем врага": пехотинцы дали оккупантам по зубам возле Клещеевки. Видео
Бойцы пехоты 22-й Отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины нанесли сокрушительный удар по противнику в районе Клещеевки Донецкой области, которая расположена на Бахмутском направлении фронта. Наши защитники применили боевой беспилотник, который сбросил на позицию захватчиков снаряд.
Кадры, где то, что осталось от бригады оккупантов, разбегаются в ужасе от эпицентра удара, опубликовал генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский на своем Telegram-канале. Глядя на то, как точно и филигранно наши пехотинцы бьют по вражеским рядам, невозможно не восхититься их работой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Мы уничтожаем врага повсюду", – резюмировал военный.
Как сообщал OBOZREVATEL, в июле на Луганщине украинские воины "денацифицировали" группу российской пехоты. Удары по оккупантам произвели бойцы 54 ОМБр под Белогоровкой.
А силовики СБУ ювелирно отработали по врагу на фронте с помощью дронов. По результатам прошлой недели уничтожены 62 единицы вражеской техники, 28 фортификационных сооружений, 1 состав из БК и 70 российских оккупантов.
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