Ювелирно отработали по врагу: спецназовцы СБУ уничтожили десятки единиц техники РФ за неделю. Видео

Спецназовцы Службы безопасности Украины ювелирно отработали по врагу на фронте с помощью дронов. По результатам прошлой недели уничтожены 62 единицы вражеской техники, 28 фортификационных сооружений, 1 состав из БК и 70 российских оккупантов.

Видео ударов по россиянам Центра спецопераций "А" показали в Telegram Службы безопасности Украины. Там уточнили, что среди уничтоженной техники (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости):

– 7 танков;

– 5 ББМ;

– 7 артиллерийских систем;

– 1 система ПВО;

– 6 систем радиоэлектронной борьбы и разведки;

– 29 единиц автомобильной техники;

– 7 огневых позиций;

– 28 фортификационных сооружений и 1 состав с БК.

Напомним, также украинские военные уничтожили очередную дорогостоящую российскую бронетехнику в районе населенного пункта Кодема Донецкой области. Речь идет о двух танках: самом современном Т-90М "Прорыв" и советском Т-80.

Видео дня

Над потерями врага отлично поработала группа "Асгард" подразделения "Очи" во взаимодействии с 93-й бригадой и 3-й ОШБр "Крылья".

Кроме того, бойцы 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады поразили дроном-камикадзе российскую БМП-3, мчавшую по грунтовой дороге. Подтверждена ликвидация одного и ранения еще двух членов экипажа вражеской бронемашины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Украине ликвидировали 35-летнего оккупанта Пицхелаури Арсена Георгиевича (с позывным "Грузин"). Этот преступник, вероятно, находился на территории Каховской ГЭС в ночь с 5 на 6 июня, когда российские захватчики подорвали плотину.

– Также бойцы СБУ с помощью дрона обнаружили и уничтожили российскую радиолокационную станцию "Каста". "Бавовна" произошла возле населенного пункта Гирьи Беловского района Курской области.

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