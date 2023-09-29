Точно в цель: воины ВСУ попали дроном-камикадзе в российскую БМП-3, которая на полном ходу двигалась по дороге. Видео

Украинские воины продолжают наносить потери российским оккупантам. На днях бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады поразили российскую БМП-3, мчавшуюся по грунтовой дороге.

Подтверждена ликвидация одного и ранение еще двух членов экипажа вражеской бронемашины. Видео эффектного уничтожения техники показал генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк.

"Бойцы 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады попали дроном-камикадзе в российскую БМП-3, которая на полном ходу двигалась по полевой дороге. Процесс и результат поражения виден с двух ракурсов: дрона-камикадзе, который догоняет БМП и попадает в корму, и дрона-разведчика, наблюдающего за боевой операцией. В результате попадания один из членов экипажа погиб, еще двое ранены", – описал зафиксированные на видео события Павлюк.

Где именно украинские воины уничтожили российскую БМП-3, не сообщается.

Видео дня

Напомним, ранее стало известно, что российская ПВО отминусовала Су-35 оккупантов над Токмаком. Российские пропагандисты признали, что пилот истребителя погиб.

Также сообщалось, что накануне воины ВСУ проредили российскую армию еще на 340 захватчиков. Безвозвратные потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения на утро 29 сентября достигли 277 660 человек.