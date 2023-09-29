Воины ВСУ проредили российскую армию еще на 340 наемников и восемь танков

Подразделения Сил обороны Украины за прошедшие сутки боев на фронте ликвидировали ? российских оккупантов. Также в рядах армии страны-агрессора отминусовали 110 единиц вооружения и военной техники.

По подсчетам на 29 сентября, с начала полномасштабной войны на украинской земле обезвредили 277 660 наемников из РФ. Обновленные данные о вражеских потерях сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме трех сотен захватчиков, больше всего за прошедшие сутки защитники уничтожили артиллерии и дронов российской армии. В частности, враг потерял еще 34 артиллерийских системы (всех 6409) и 34 БПЛА оперативно-тактического уровня (4991).

На земле воины сожгли 21 единицу автомобильной техники и автоцистерн (в общем 8836) оккупантов, а еще обезвредили 10 ББМ (8972), восемь танков (4687).

Ко всему прочему, превратили в металлолом по одной РСЗО (всего 794), средства ПВО (536) и единицу спецтехники (930).

Данные об уничтоженной вражеской авиации, крылатых ракетах и кораблях остались неизменными.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский снайпер из группы "Призрак" ликвидировал российского оккупанта с дистанции 800 метров. По врагу боец Отдельной президентской бригады выстрелил из винтовки UAR-10 производства Украины.

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