Работала группа 'Призрак': российского оккупанта в Украине ликвидировали с дистанции 800 м. Видео

Украинские защитники продолжают эффектно ликвидировать пришедших на нашу землю российских захватчиков, чтобы оккупировать ее. Так, в сети показали работу украинского снайпера, который попал в оккупанта с дистанции 800 метров.

Соответствующее видео выложил Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский. Защитник ликвидировал оккупанта из винтовки UAR-10 украинского производства.

"Работает группа "Призрак" Отдельной президентской бригады им. Гетьмана Богдана Хмельницкого. Великолепная работа с 800 метров с украинской винтовки UAR-10", – прокомментировал видео генерал-полковник.

Видео дня

Ранее сообщалось, что украинские защитники нанесли очередные потери армии страны-агрессорки России. Бойцы 101-й отдельной бригады территориальной обороны уничтожили российский наблюдательный комплекс "Муром-М". Они сделали это с помощью FPV-дрона.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы ВСУ на пятьсот восьмидесятые сутки российской войны отразили атаки армии РФ на Донбассе. Вместе с тем воины продолжают наступление на Бахмут и Мелитополь. В течение 26 сентября на фронте произошло 20 боевых столкновений.

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