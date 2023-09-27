'FPV-дрон в действии!': терроборона из Закарпатья уничтожила вражеский наблюдательный комплекс 'Муром-М'. Видео

Украинские защитники нанесли очередные потери армии-страны-агрессорки Росих. Бойцы 101-й отдельной бригады территориальной обороны уничтожили российский наблюдательный комплекс "Муром-М".

Они сделали это с помощью FPV-дрона. Ролик прессслужба бригады опубликовала вFacebookе (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы снова это сделали. FPV-дрон в действии! У россиян минус еще один комплекс автономного мобильного видео-тепловизионного наблюдения "Муром-П", – говорится в подписи к видео.

В пресс-службе подчеркнули, что это результат работы взвода БПАК разведывательной роты 101 ОБР Закарпатской бригады.

"Разведчики обнаружили российский комплекс разведки и метко отработали коптером. Слава нации! Смерть врагам!" – добавили в пресс-службе.

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Локация, где противник понес потери, не уточняется.

На кадрах видна враждебная цель, которую дрон использует как мишень, и точный удар.

Как следствие, на месте возник пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы ВСУ на пятьсот восьмидесятые сутки российской войны отразили атаки армии РФ на Донбассе. Вместе с тем воины продолжают наступление на Бахмут и Мелитополь. В течение 26 сентября на фронте произошло 20 боевых столкновений.

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