ВСУ отразили атаки армии РФ на Донбассе и продолжают наступление на Бахмут и Мелитополь: произошло 20 боевых столкновений – Генштаб

Бойцы ВСУ на пятьсот восьмидесятые сутки российской войны отразили атаки армии РФ на Донбассе. Вместе с тем, воины продолжают наступление на Бахмут и Мелитополь. В течение 26 сентября на фронте произошло 20 боевых столкновений.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 вторника, 26 сентября. Страна-агрессор нанесла очередной удар по Украине, применив 38 иранских ударных БПЛА типа Shahed-136/131 (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Пострадала припортовая инфраструктура Одесской области. В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 26 вражеских "шахедов". Всего враг нанес 7 ракетных и 73 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура", – говорится в сообщении.

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Тем временем оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

– На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

– На Северском и Слобожанском направлениях РФ сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов со своей территории, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы с нашей страной. Войска РФ нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Грабовское, Поповка Сумской области и Старица, Гатище Харьковской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 25-ти населенных пунктов. Это – Клюсы, Блешня, Гремячка, Леоновка, Костобобров Черниговской области; Старая Гута, Порохонь, Волфин, Мирополье, Пожня Сумской области и Уды, Волчанск, Бударки, Ольховатка, Бологовка Харьковской области.

– На Купянском направлении противник нанес авиационных ударов неподалеку от Синьковки и Купянска Харьковской области. От артиллерийских и минометных обстрелов врага пострадали районы населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Берестово Харьковской области.

– На Лиманском направлении враг нанес артиллерийские удары по населенным пунктам Надия, Новоегоровка Луганской области и Торское, Северск, Спорное Донецкой области, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Заречное, Диброва, Спорное, Раздолевка, Федоровка Донецкой области.

– На Бахмутском направлении ВСУ стойко держат оборону. Армия РФ нанесла авиационный удар у Клещиевки, Константиновки, Северного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Андреевка и Дружба Донецкой области. Войска РФ увеличивают плотность минно-взрывных заграждений.

– На Авдеевском направлении украинские воины успешно отбили атаки врага в районе юго-восточнее Северного Донецкой области. Однако РФ нанесла авиационный удар у Авдеевки. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов. Среди них – Новокалиновое, Степное, Тоненькое, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области.

– На Марьинском направлении в течение суток защитники Украины успешно отразили 9 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области. Однако агрессор нанес авиационный удар неподалеку от Новомихайловки Донецкой области. Под огнем оккупантов было более 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка и Елизаветовка Донецкой области.

– На Шахтерском направлении враг нанес авиационных ударов вблизи Урожайного, Благодатного, Старомайорского Донецкой области. Кроме того, обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

– На Запорожском направлении вражеские войска из авиации ударили по району Малой Токмачки Запорожской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20-ти населенных пунктов. В частности, Левадное, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Степное, Пятихатки Запорожской области.

– На Херсонском направлении противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Берислав, Николаевка, Ольга Херсонской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около десяти населенных пунктов Херсонской области. Это – Осокоровка, Республиканец, Берислав, Антоновка, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

"Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по району , вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск поражено 4 артиллерийских средства, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 1 пункт управления и 2 состава боеприпасов противника", – резюмировали в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным британской разведки, оккупанты прибегают к локальным контратак на Ореховском и Бахмутском направлениях. Однако Силы обороны Украины успешно отражают попытки РФ вернуть недавно деоккупированные территории.

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