Защитники Украины уничтожили очередную дорогостоящую российскую бронетехнику в районе населенного пункта Кодема Донецкой области. Речь идет о двух танках: самом современном Т-90М "Прорыв" и советском Т-80.

Удар по бронемашинам врага был нанесен с помощью дронов, сообщил в Telegram украинский журналист Юрий Бутусов. По его словам, над потерями врага на этот раз работали группа "Асгард" подразделения "Очи" во взаимодействии с 93-й бригадой и 3-й ОШБр "Крылья" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним, СБУ с помощью дрона обнаружила и уничтожила российскую радиолокационную станцию "Каста". "Бавовна" произошла возле населенного пункта Гирьи Беловского района Курской области.

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В СБУ отметили, что особенностью РЛС была способность определять воздушные цели на предельно малых высотах.

"Ключевое слово – "была"!" – иронически добавили в спецслужбе.

Кроме того, защитники Украины уничтожили российский "аналоговнет" БМП "Терминатор". Дефицитную вражескую машину удалось поразить благодаря украинскому FPV-дрону. Вместе с техникой на "концерт Кобзона" отправились и несколько российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Защитники Украины на Таврическом направлении фронта за сутки 27 сентября "демилитаризовали" оккупационные подразделения ВС РФ на 171 наемника. Речь идет о потерях агрессора убитыми и ранеными.

– На Лимано-Купянском направлении российские оккупационные войска взяли "оперативную паузу", однако не прекращают артиллерийские и авиационные удары по позициям украинских воинов. В то же время наши воины продолжают уничтожать личный состав, технику и вооружение врага, ликвидировав за сутки четыре склада боеприпасов.

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