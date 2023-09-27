У врага минус четыре склада БК и живая сила: в ВСУ рассказали об успехах на Лимано-Купянском направлении

На Лимано-Купянском направлении российские оккупационные войска взяли "оперативную паузу", однако не прекращают артиллерийские и авиационные удары по позициям украинских воинов. За прошедшие сутки на этом участке фронта зафиксировано почти 600 обстрелов и 14 применений авиации.

В то же время, украинские воины продолжают уничтожать личный состав, технику и вооружение врага, также за сутки ликвидированы четыре склада боеприпасов. Об этом рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

По его словам, российские захватчики временно прекратили наземные атаки на Лимано-Купянском направлении.

"На этом участке фронта противник взял оперативную паузу по поводу наземных наступлений. Там не происходит боевых столкновений. Однако нельзя говорить, что там совсем тихо. 579 раз он обстреливал позиции Вооруженных сил Украины и 14 раз использовал авиацию", - подчеркнул Евлаш.

Он добавил, что позиции украинских воинов оккупанты обстреливают из всех существующих артиллерийских систем – как ствольных, так и реактивных.

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"Противник акцентировал внимание на Спорном, Торском, Раздольевке, Невском, Диброве, Кременной и Карамзиновке... Мы в свою очередь также наносили удары по противнику, уничтожили один танк, семь образцов автомобильной техники, которой захватчики подвозили личный состав и провизию, шесть беспилотников и четыре полевых склада с боеприпасами, – рассказал Евлаш.

Понес враг потери и в живой силе: за минувшие сутки на Лимано-Купянском направлении было уничтожено 64 оккупанта.

Напомним, утром 27 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные по потерям России в войне против нашего государства. Накануне, по информации ГШ, ВСУ "отминусовали" 320 оккупантов и 101 единицу их техники.

Безвозвратные потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 276 990 человек.