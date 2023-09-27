ВСУ 'отминусовали' 320 оккупантов и 101 единицу их техники за сутки – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины пополнили российскую "армию 200-х" еще на 320 оккупантов. Так что общая численность потерь РФ в живой силе за период полномасштабной войны уже достигла 276 990 лиц.

Об этом говорится в Facebook Генерального штаба ВСУ. На утро 27 сентября россияне не досчитались также 101 единицы своей техники.

В частности, утилизированы на украинской земле 3 танка (в целом за период полномасштабной войны 4675), 4 боевых бронированных машины (8950), 38 артиллерийских систем (6337), 1 средство ПВО (534), 4 ПЛА оперативно-тактического уровня (4948), единиц автомобильной техники и автоцистерн (8792); 2 единицы спецтехники (927).

Напомним, в сети показали, как украинские воины нанесли удар по вражеской пехоте, которая обустраивала огневые позиции на Харьковском направлении. По скоплению живой силы врага отработали минометчики "Стальной границы".

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А бойцы 101-й отдельной бригады территориальной обороны уничтожили российский наблюдательный комплекс "Муром-М", ударив по нему из FPV-дрона. На опубликованных кадрах была видна вражеская цель, которую дрон использовал как мишень, и точный удар.

Также на Купянском направлении армия РФ за вечер потеряла техники более чем на 7 млн долларов. Настоящий ад для оккупантов устроили операторы армии дронов с помощью секретного украинского беспилотника, который отработал, в частности, по вражеским танкам Т-80, Т-72 и гаубице Д-30.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Под Херсоном украинские военные поразили из HIMARS штаб российских оккупантов, когда там проходило ежедневное совещание офицеров 24-го мотострелкового полка 70-й мотострелковой дивизии РФ. По итогам "бавовны" было ликвидировано 8 офицеров, еще 7 получили ранения.

– Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в городе при невыясненных обстоятельствах скончался один из "руководителей" местной полиции. Российского силовика нашли повешенным. А в Пологовском районе обнаружили застреленными двух солдат РФ.

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