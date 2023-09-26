На Запорожье застрелили двух окупантов, еще одного нашли повешенным

Российские захватчики на оккупированной территории Запорожской области решили облегчить работу для ВСУ и начали самоликвидироваться. Так, в Мелитополе при невыясненных обстоятельствах скончался один из руководителей местной полиции.

Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что российский силовик был найден повешенным.

Также в селе Луговка Пологовского района нашли застреленными двух русских солдат. Месная полиция на ВОТ ищет, кто причастен к убийству.

В то же время, как отметил Федоров, российские спецслужбы перестали доверять своим солдатам. Так, в домах, где жили российские военные ФСБ, начала проводить обыски.

"Силы обороны уничтожают пушечное мясо на Запорожском направлении, а оккупанты облегчают работу нашим военным. Ждем продолжения, оккупанты. Не останавливайтесь", – пишет мэр Мелитополя.

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Напомним, что российские захватчики начали проводить мобилизацию в армию РФ на оккупированной ими части Запорожской области. Они заставляют украинцев подписывать контракты, являющиеся нарушением международного права, ведь таким образом РФ вербует жителей временно захваченных территорий на войну против их родины.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на временно захваченных Россией территориях Херсона и Запорожья враг проводит мероприятия мобилизационной подготовки в ряды своего войска. Россияне уже создали так называемые федеральные комиссариаты.

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