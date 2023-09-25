Оккупанты готовят мобилизацию в захваченных городах на Херсонщине и Запорожье – ЦНС

На временно захваченных Россией территориях Херсонской и Запорожской областей враг проводит мероприятия мобилизационной подготовки в ряды своего преступного войска. Россияне создали так называемые "федеральные комиссариаты".

Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщили в Центре национального сопротивления. Захватчики начали создавать фейковую систему военного учета призывников и военнообязанных мужчин среди жителей временно оккупированных населенных пунктов.

Кроме того, российские пропагандисты и оккупационные администрации на своих ресурсах в сети регулярно публикуют объявления с требованиями к мужчинам призывного возраста и военнообязанным предоставить копии своих документов и личные данные для того, чтобы стать на "временный учет" в фейковых "военных комиссариатах", созданных Кремлем.

Местным на ВОТ также приходят повестки с требованием явиться в районные администрации и стать на "военный учет".

В Центре национального сопротивления отметили, что такие действия оккупантов являются преступлением. Каждый шаг врага фиксируется и в дальнейшем каждый причастный будет отвечать.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики занялись "отловом" новой партии пушечного мяса для отправки на войну в Украину. Помимо облав непосредственно на территории РФ, появилась информация об активизации россиян и на временно оккупированных территориях.

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