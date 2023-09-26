Россияне начали мобилизацию на временно оккупированной территории Запорожья: мэр Мелитополя рассказал подробности

Российские захватчики начали проводить мобилизацию в армию РФ на оккупированной ими части Запорожской области. Они заставляют украинцев подписывать контракты, что является нарушением международного права, ведь таким образом РФ вербует жителей временно захваченных территорий на войну против их родины.

Об этом в понедельник, 25 сентября, в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров. "На всех предприятиях есть воинский учет, и они заставляют наших жителей подписывать контракты", – сказал он.

В Telegram Федоров отметил, что центры набора на контрактную службу в армии РФ на Запорожье открыли в крупных городах – Мелитополе и Бердянске, а также в меньших населенных пунктах – Акимовке, Токмаке, Приморске, Приазовском.

Кроме этого, оккупанты занимаются в регионе рассылкой SMS-сообщений с предложением присоединиться к войскам РФ.

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По словам Федорова, уже в следующем году временно оккупированные территории Запорожской области в России хотят отнести к Южному военному округу РФ. Это станет еще одним шагом к принудительной мобилизации местного населения на войну против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на временно захваченных Россией территориях Херсона и Запорожья враг проводит мероприятия мобилизационной подготовки в ряды своего войска. Россияне уже создали так называемые "федеральные комиссариаты".

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