'Секретный украинский дрон действует': оккупанты на Купянском направлении потеряли техники более чем на $7 млн за вечер. Видео

Российская армия на Купянском направлении за вечер потеряла техники более чем на 7 млн долларов. Настоящий ад для оккупантов устроили операторы армии дронов с помощью секретного украинского беспилотника.

Видео эффектного поражения вражеского танка выложил в своем Telegram-канале глава Луганской ОВА Артем Лысогор. Украинские защитники уничтожили вражеские танки Т-80, Т-72 и гаубицы Д-30.

По позициям оккупантов качественно отработали бойцы ударной роты БПЛА "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

"Это результат работы опытных бойцов и украинского дрона, которого очень боятся оккупанты", – пишет глава Луганской ОВА.

Более подробной информацией о секретном украинском дроне защитники обещают поделиться после победы.

Видео дня

Напомним, что в Запорожской области 24 сентября Воздушные силы Украины сбили два вражеских дрона оккупантов. Сообщается, что вражеские БПЛА были уничтожены истребителем в 14.30. Предварительно враждебные беспилотники были идентифицированы как ZALA и Орлан.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили два ЗРК "Бук-М3" в оккупированном Светлодарске на Донбассе.