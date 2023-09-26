"Секретный украинский дрон действует": оккупанты на Купянском направлении потеряли техники более чем на $7 млн за вечер. Видео
Российская армия на Купянском направлении за вечер потеряла техники более чем на 7 млн долларов. Настоящий ад для оккупантов устроили операторы армии дронов с помощью секретного украинского беспилотника.
Видео эффектного поражения вражеского танка выложил в своем Telegram-канале глава Луганской ОВА Артем Лысогор. Украинские защитники уничтожили вражеские танки Т-80, Т-72 и гаубицы Д-30.
По позициям оккупантов качественно отработали бойцы ударной роты БПЛА "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.
"Это результат работы опытных бойцов и украинского дрона, которого очень боятся оккупанты", – пишет глава Луганской ОВА.
Более подробной информацией о секретном украинском дроне защитники обещают поделиться после победы.
Напомним, что в Запорожской области 24 сентября Воздушные силы Украины сбили два вражеских дрона оккупантов. Сообщается, что вражеские БПЛА были уничтожены истребителем в 14.30. Предварительно враждебные беспилотники были идентифицированы как ZALA и Орлан.
Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили два ЗРК "Бук-М3" в оккупированном Светлодарске на Донбассе.
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