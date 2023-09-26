Работал HIMARS: появилось видео удара по штабу оккупантов под Херсоном, ликвидированы 8 офицеров

Украинские военные поразили штаб российских оккупантов под Херсоном, когда там проходило ежедневное совещание офицеров 24-го мотострелкового полка 70-й мотострелковой дивизии РФ. Доставкой "бавовны" занималась реактивная система залпового огня HIMARS.

По итогам "досрочного завершения" совещания ликвидированы 8 офицеров, еще 7 получили статус "300". Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников в СБУ, бойцы которой занимались наведением огня (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним, в сводке Генштаба ВСУ в это утро сообщили, что также сотни раненых оккупантов лежат в больнице Первомайска в Луганской области. В частности, много живой силы как "двухсотыми", так и ранеными потеряла 200-я отдельная мотострелковая бригада 14-го армейского корпуса береговых войск Северного флота РФ. Они сражаются на участке фронта между Бахмутом и Соледаром.

Видео дня

Ранее украинский журналист Юрий Бутусов показал видео удара ВСУ по российскому пункту операторов разведывательных дронов ZALA-421. "Бавовну" оккупантам также передала РСЗО HIMARS. Замаскированный в посадке вражеский пункт управления БПЛА обнаружили наши аэроразведчики.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ССО ВСУ сообщили, что потери российской армии в результате удара по большому десантному кораблю "Минск" составили 62 человека. На следующий день после удара, произошедшего 13 сентября, корабль должен был выйти на боевое дежурство.

– Также в ССО ВСУ уточнили, что в результате удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе ликвидированы 34 офицера ВС РФ. Речь идет, в частности, и о командующем ЧФ РФ.

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