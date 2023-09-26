В больнице Первомайска на Луганщине лежат сотни раненых оккупантов: в Генштабе рассказали о потерях РФ

Российские оккупационные войска несут тяжелые потери на Бахмутском направлении. В частности, много живой силы, как "двухсотыми", так и ранеными, потеряла 200-я отдельная мотострелковая бригада 14-го армейского корпуса береговых войск Северного флота РФ – почти две сотни военных этого подразделения лежат на лечении в городской больнице Первомайска Луганской области.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованной утром 26 сентября. Представители указанного подразделения воюют против Украины на участке фронта между Бахмутом и Соледаром.

"Установлено, что в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14 армейского корпуса береговых войск Северного флота РФ, которая участвует в боевых действиях между Бахмутом и Соледаром, имеются высокие боевые потери личного состава, как санитарные так и безвозвратные", – говорится в сводке.

В Генштабе рассказали, что оккупанты обустроили в центральной городской больнице Первомайска военный госпиталь, где на лечении находятся более 200 захватчиков, преимущественно именно из 200-й бригады.

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У личного состава этого подразделения низкий уровень морально-психологического состояния и нет мотивации для дальнейшего ведения боевых действий, отмечается в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне прогремел взрыв под оккупированным Луганском, позже стало стало известно, что там был поражен склад БК захватчиков в районе завода "Юность". Местные слышали детонацию, а оккупанты объявили эвакуацию из школ и садиков.

– По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки в Украине агрессор потерял около 400 человек живой силы и 128 единиц военной техники и оружия.