Под оккупированным Луганском прогремел мощный взрыв: сообщают о прилете по складу БК. Фото и видео

В районе Сорокино (Краснодона) под временно оккупированным Луганском 25 сентября прогремели взрывы. Поражен был склад боеприпасов российских захватчиков.

"Бавовна" навестила район завода "Юность". По информации сети, местные жители слышали детонацию боеприпасов, а оккупанты объявили эвакуацию из школ и детских садов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Предварительно, в городе Сорокино, временно неподконтрольному Украине, было несколько прилетов. В небо поднялся густой дым и было видно, как детонируют российские снаряды.

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Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее на временно оккупированной части Луганской области в собственном жилище подорвали Юрия Афанасьевского, который возглавлял "таможню ЛНР" и отмывал средства для финансирования оккупационных подразделений, воевавших против Украины. Он был госпитализирован с тяжелыми ранениями.

– В августе украинские партизаны ликвидировали в Луганске военные патрули российских оккупантов.

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