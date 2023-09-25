В ССО раскрыли потери врага в результате удара по БДК 'Минск': все подробности

Силы специальных операций ВСУ уточнили потери российской армии в результате удара по большому десантному кораблю "Минск". Кроме самого судна, страна-агрессор Россия потеряла 62 человека.

Стоит отметить, что на следующий день после удара корабль должен был выйти на боевое дежурство. Об этом сообщает Telegram-канал Сил специальных операций ВС Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Украинские военные отметили, что личный состав оккупантов находился на борту большого десантного корабля. По информации ССО ВСУ, безвозвратные потери государства-террориста России составили 62 оккупанта.

Кроме того, в ССО уточнили потери российской оккупационной армии в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе. Военные отметили, что тогда было ликвидирвоано 34 офицера ВС РФ. Еще 105 окупантов были ранены. Также известно, что среди погибших – командующий ЧФ РФ адмирал Виктор Соколов.

Видео дня

Напомним, во время ночной атаки на временно оккупированный Севастополь 13 сентября был поврежден большой десантный корабль "Минск" и подлодка Черноморского флота РФ. Оба находились на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе, где в результате прилетов вспыхнул мощный пожар.

Позже в Воздушных силах ВСУ намекнули, что удар по порту в Севастополе был нанесен ракетами Storm Shadow/SCALP. Такое же мнение озвучил британский телеканал Sky News.

Также сообщалось, что в ударе по флоту России в Севастополе были задействованы в том числе Силы специальных операций ВС Украины.

Ранее сообщалось, что российское информационное пространство всколыхнула новость об атаке на штаб Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе 22 сентября. Кремлевские пропагандисты принялись критиковать российскую власть.

Как сообщал OBOZREVATEL, после ударов по штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе у коллаборантов внезапно появилось "чемоданное настроение". Местные предатели и россияне, которые поселились на украинском полуострове, начинают раздумывать, не пора ли убираться прочь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!