У коллаборантов в Крыму после удара по штабу ЧФ РФ и мосту началось 'чемоданное настроение'

После ударов по штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе у коллаборантов внезапно появилось "чемоданное настроение". Местные предатели и россияне, которые поселились на украинском полуострове, начинают раздумывать, не пора ли убираться прочь.

Также у жителей Крыма с пророссийской позицией продолжается истерика из-за регулярных ударов по Керченскому мосту. Об этом заявили спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, что российские оккупанты засобирались "эвакуировать" музеи из Крыма. Однако под "благородным поводом" можно рассмотреть готовность коллаборантов бежать с украинского полуострова.

"Показательным является то, что они говорили о вывозе музеев из Крыма под якобы благородным поводом. Но это уже начало. Также поступает информация (у нас всех есть знакомые), некоторые коллаборанты уже поняли, что нужно куда-то перемещаться", – заявил Плетенчук.

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В свою очередь Чубаров в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что жители временно оккупированного Крыма возмущены отсутствием противовоздушной обороны. Люди предъявляют претензии гауляйтерам, которые еще полгода назад рассказывали, что Крым полностью "защищен".

Кроме того, жители временно оккупированного Крыма не сомневаются, что по Керченскому мосту будут наносится новые удары. На фоне истерики коллаборантов гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев хвастается, что в штабе ЧФ РФ уцелела икона с изображением адмирала Ушакова. Правда, он не объясняет, почему икона не уберегла от смерти десятки российских оккупантов.

Напомним, российское информационное пространство всколыхнула новость об атаке на штаб Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе 22 сентября. Z-блогеры принялись критиковать российские власти.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В сети опубликовали видео момента попадания в штаб Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Здание сразу же окутал черный дым, а на работу ПВО не было никакого намека.

– Кроме Севастополя, во временно оккупированном Крыму в этот день заметили пожары на аэродроме в Новофедоровке и Симферополе, а в Гвардейском активизировались скорые.

– Командующий ВС ВСУ Николай Олещук отреагировал на ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. Он поблагодарил украинских летчиков и выразил надежду, что российское ПВО "не подведет" и в следующий раз.

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