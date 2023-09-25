В результате удара по штабу в Севастополе ликвидированы 34 офицера РФ, в том числе командующий ЧФ РФ: новые данные

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины уточнили результаты успешных спецопераций во временно оккупированном Крыму. В результате удара по штабу в Севастополе ликвидировано 34 офицера ВС РФ.

В их числе, в частности, командующий ЧФ РФ. Об этом сообщила пресс-служба ССО.

"Обновлена информация по потерям противника в результате проведения спецоперации ССО по уничтожению БДК "Минск" и штаба ЧФ РФ. После поражения штаба ЧФ РФ погибли 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 105 оккупантов были ранены. Само здание штаба не подлежит восстановлению.

Видео дня

Кроме того, в результате удара по большому десантному кораблю "Минск" были ликвидированы по меньшей мере 62 российских оккупанта. В ССО объяснили, что личный состав присутствовал на БДК, потому что "Минск" на следующий день должен был выйти на боевое дежурство.

"Идем дальше!" – подчеркнули украинские защитники.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что среди раненых в результате удара по штабу Черноморского флота 22 сентября есть два российских генерала. По его словам, командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук сейчас находится в очень тяжелом состоянии. А начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков после прилета ракет в здание штаба находится без сознания.

Напомним, пророссийский пропагандист показал момент удара по штабу Черноморского флота РФ. А позже в сети опубликовали видео момента прямого попадания в здание, доказывающее, что российская ПВО и не пыталась сбить ракеты.

Стало известно, что партизаны "Атеш" и местные жители Севастополя корректировали удар ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе.

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