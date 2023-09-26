'Разнесли в клочья': защитники Украины нанесли мощные удары по позициям врага на Харьковском направлении. Видео

Украинские воины продолжают истреблять врагов, которые пришли на нашу землю, чтобы оккупировать ее. На этот раз защитники нанесли удар по вражеской пехоте, которая обустраивала огневые позиции на Харьковском направлении.

Эффектное видео момента удара было выложено в официальном Telegram-канале Госпогранслужбы Украины. По скоплению живой силы врага отработали минометчики "Стальной границы".

"Разнесли оккупантов на куски. На Харьковском направлении минометчики "Стальной границы" ударили по вражеской пехоте, которая обустраивала огневые позиции", – прокомментировали видео в Госпогранслужбе.

Видео дня

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