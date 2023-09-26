'Спецоперации СБУ выходят на новый уровень': новые детали атаки на Курскую область, в результате которой многие россияне остались без света

"Блекаут" в Курской области России утром 26 сентября устроила Служба безопасности Украины. Именно дрон спецслужбы сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области.

Об этом изданию OBOZREVATEL сообщили источники в СБУ. В результате атаки БПЛА без света осталось семь населенных пунктов в области.

Эта атака украинских спецслужб на электроподстанцию в России свидетельствует о том, что спецоперации СБУ начали выходить на новый уровень, и, вероятно, россияне также скоро почувствуют, что такое блекаут и графики отключений.

"Россияне должны понимать – если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать", – добавляет источник.

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Напомним, что 26 сентября в Курской области РФ заявили об "атаке дронов", из-за которой без света остались семь населенных пунктов. Местные власти пожаловались, что украинский БПЛА якобы сбросил бомбу на электрическую подстанцию в селе Снагость Кореновского района. Также в минобороны страны-агрессора заявили, что в ночь на 26 сентября ВСУ якобы провели пять атак БПЛА на Курскую область.

Также OBOZREVATEL ранее сообщал, что утром 26 сентября прогремел взрыв в Таганроге Ростовской области РФ. Местные жители подняли истерику в сети: выдвигают претензии президенту Путину из-за развязавшейся войны против Украины, в результате чего теперь ракеты и дроны летают над Россией.

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