Отминусовали 171 оккупанта и три склада БК: в ВСУ рассказали об успехах на Таврическом направлении

Защитники Украины на Таврическом направлении фронта за сутки "демилитаризовали" оккупационные подразделения ВС РФ на 171 наемника. Речь идет о потерях агрессора убитыми и ранеными.

Также наши воины снесли в воздух три вражеских склада с боеприпасами. Об успехах ВСУ в уничтожении захватнических сил рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Отметим, что Таврическое направление охватывает линию фронта от Херсонской области до Авдеевки на Донетчине, сюда также входит Запорожская область.

По словам Тарнавского, там накануне подразделения оккупантов 22 раза атаковали украинские позиции, совершили 683 обстрела и 16 авиаударов.

Артиллерия ВСУ за это время выполнила 1085 огневых задач. Так, украинские воины за сутки ликвидировали 51 оккупанта, также известно еще о по меньшей мере 120 "трехсотых" захватчиках.

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В ходе боевых задач защитники уничтожили 44 единицы техники войск РФ, среди которой:

– танк;

– четыре боевых бронированных машины;

– шесть артустановок и минометов;

– реактивная система залпового огня;

– два противотанковых ракетных комплекса;

– 18 беспилотников;

– 11 единиц автотехники и одна – спецтехники.

Кроме этого, "бавовйной" от Сил обороны были уничтожены три склада БК оккупантов на Таврическом направлении.

По данным Генштаба ВСУ, в общем в течение 27 сентября защитники Украины ликвидировали 330 наемников РФ и 90 единиц их техники и вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале сентября отмечалось, что на Таврическом направлении ВСУ продвигаются по 50-200 метров в сутки. Со своей стороны враг продолжает там окапываться и минировать территорию.

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