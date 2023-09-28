Минус 330 оккупантов и 38 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях ВС РФ

Страна-агрессор Россия продолжает нести потери в Украине, против которой ведет полномасштабную войну. Накануне воины Сил обороны лишили ее еще 330 наемников и 90 единиц техники с вооружением.

На 582-е сутки вторжения в рядах армии РФ уже недосчитывают 277 320 военных. Обновленные данные об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Так, в течение 27 сентября защитники уничтожили на фронте 38 артиллерийских систем (всего 6375), 12 боевых бронированных машин (8962) и четыре танка захватчиков.

Также у вражеского войска отминусовали еще по этому средству ПВО (535) и РСЗО (793).

В небе были сбиты девять российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 4957), а на земле сожжено 23 единицы автотехники и автоцистерн (8815), две – спецтехники (929).

В рядах ВС РФ ныне не досчитываются 1529 крылатых ракет, 316 вертолетов и 315 самолетов, а еще 20 кораблей/катеров и одной подводной лодки, которые ВСУ уничтожили с начала войны 19 месяцев назад.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, операторы "армии дронов" ВСУ с помощью секретного украинского БПЛА устроили армии РФ настоящий ад на Купянском направлении. Всего за ночь оккупанты потеряли техники на более чем $7 млн.

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