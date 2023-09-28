'Терминатор' – всё: украинский FPV-дрон уничтожил дефицитную российскую БМП вместе с оккупантами. Видео

Украинские защитники устроили судный день российскому "аналоговнету" БМП "Терминатор". Дефицитную вражескую машину удалось уничтожить благодаря украинскому FPV-дрону.

Вместе с техникой на "концерт Кобзона" отправились и несколько российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовал журналист Юрий Бутусов.

На кадрах показана работа защитников из аэрогруппы MUTANT группы "А" Центра специальных операций Службы безопасности Украины. Очередные потери захватчикам были нанесены вблизи населенного пункта Спартак Донецкой области.

"Украинский оператор FPV-дрона уничтожает дефицитную российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор", сжигает бронированную ремонтно-эвакуационную машину, и вдобавок ликвидирует нескольких российских военнослужащих", – отметил Бутусов.

Видео дня

Стоит отметить, что БМПТ Терминатор – универсальная машина огневой поддержки. Эта машина способна бороться с легкобронированными целями, танками, боевыми машинами пехоты и вертолетами.

"Терминатор" вооружен двумя 30-мм автоматическими пушками 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТ, а также четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 комплекса "Атака".

Известно, что российским оккупантам было поставлено всего 8 бронемашин этого типа, это произошло еще в 2020 году.

Напомним, летом прошлого года стало известно, что российские оккупанты в Луганской области бросают в бой боевые машины поддержки танков "Терминатор". Четыре единицы такого транспорта заметили, в частности, вблизи Камышевахи.

Как сообщал OBOZREVATEL, военные контрразведчики Службы безопасности Украины уничтожили боевую машину поддержки танков оккупантов "Терминатор-2".

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