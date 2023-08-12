'Аналогов нет!' Контрразведчики СБУ устроили судный день российскому БМПТ 'Терминатор-2'. Видео

Российские оккупационные войска продолжают терять на поле боя в Украине редчайшие образцы своей военной техники. Военные контрразведчики Службы безопасности Украины уничтожили боевую машину поддержки танков (БМПТ) оккупантов "Терминатор-2".

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Эта боевая машина войска РФ была успешно "демилитаризована" после попадания нескольких наших дронов-камикадзе.

Захватчики, находившиеся внутри БМПТ, смогли сбежать. Они бросили "Терминатор-2", который начал гореть и дымиться, но затем вернулись.

Боевую машину пытались оттащить с места ее поражения танком Т-80, однако и его настигла такая же участь. Бойцы СБУ атаковали вражеский танк ударными дронами прямо во время попытки эвакуации БМПТ.

Терминатор-2 – это боевая машина, предназначенная для действия в составе танковых формирований. Она была создана для поражения танкоопасных средств, в частности, живой силы противника, к которой есть гранатометы, противотанковые комплексы, стрелковое оружие. Российские БМПТ также могут поражать на ходу и с места танки, БМП, доты, дзоты и другие высокозащищенные цели.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины продолжают наносить потери российским оккупантам. Пограничники вместе с артиллеристами Десантно-штурмовых войск ликвидировали российский БТР на Лиманском направлении.

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