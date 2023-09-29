'Российская ПВО немного ослепла': дрон СБУ ликвидировал радиолокационную станцию врага в Курской области. Фото

Бойцы Службы безопасности Украины с помощью дрона обнаружили и уничтожили российскую радиолокационную станцию "Каста". "Бавовна" произошла возле населенного пункта Гирьи Беловского района Курской области.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников в СБУ. Отмечается, что россияне позиционировали указанную систему как "сверхмощную" – мол, может обнаруживать даже летательные аппараты с технологией "стелс". Но дрон СБУ она почему-то упустила.

"Благодаря "бавовне" от СБУ российская ПВО немного ослепла", – отметили в спецслужбе.

В СБУ отметили, что особенностью указанной РЛС была способность определять воздушные цели на предельно малых высотах.

"Ключевое слово – была!" – иронически добавили в спецслужбе.

Видео дня

Ночью 28 сентября российское ПВО успешно отработало в районе временно оккупированного Токмака на Запорожье. Там захватчики сбили свой Су-35. Российские провоенные паблики написали о гибели экипажа.

По данным российских СМИ, стоимость истребителя Су-35 колеблется от 98 до 104 млн долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Подразделения Сил обороны Украины за прошедшие сутки боев на фронте ликвидировали 340 российских оккупантов. Также в рядах армии страны-агрессора отминусовали 110 единиц вооружения и военной техники.

– Также украинские защитники устроили судный день российскому "аналоговнету" БМП "Терминатор". Дефицитную вражескую машину удалось уничтожить благодаря украинскому FPV-дрону.

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