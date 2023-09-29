В Украине ликвидировали оккупанта с позывным "Грузин", который мог быть причастен к подрыву Каховской ГЭС. Фото

Справедливое наказание за участие в преступной войне против Украины получил 35-летний оккупант Пицхелаури Арсен Георгиевич (позывной "Грузин"). Он был ликвидирован 17 сентября 2023 года.

По данным журналистов, этот преступник, предположительно, находился на территории Каховской ГЭС в ночь с 5 на 6 июня, когда российские захватчики подорвали дамбу. Фотографии могилы Пицхелаури нашел сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. Он поделился снимками в Telegram.

Дата рождения пособника Кремля – 24.03.1988. Он родом из села Нижняя Александровка Ставропольского края РФ, числился в 205-й отдельной мотострелковой бригаде Сухопутных войск России (место дислокации – город Буденновск). В Нижней Александровке теперь находится могила оккупанта.

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Комахидзе отметил, что еще неделю назад российский военный преступник заходил на свою страницу в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте".

По информации проекта "Схемы", после того, как россияне разрушили Каховскую гидроэлектростанцию, "Грузина" вызвали в Россию на награждение.

Как писал OBOZREVATEL:

– На месте Каховской дамбы проявляется новый ландшафт. Дно водохранилища покрылось растениями. Клевер и люцерну там насеяли природоохранители, чтобы предотвратить пылевые бури и распространение чужеродных видов растений.

– Каховская ГЭС была подорвана оккупантами рано утром 6 июня 2023 года. Это вызвало масштабную экологическую катастрофу. Вода затопила ряд населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей.

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