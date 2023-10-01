ВСУ за неделю уничтожили 9 складов БК и 12 баз оккупантов
Воины Сил обороны отминусовали у армии РФ как минимум 9 складов с боеприпасами за последнюю неделю. "Бавовна" посетила вражеских войска страны-агрессора в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях.
Также взрывы у оккупантов гремели в временно захваченном Крыму. Карту "демилитаризации" российской армии опубликовали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".
Кроме того, было зафиксировано 12 попаданий воинов Сил обороны Украины в базы, штабы и командные пункты врага.
Карта "бавовны" с 25 сентября по 1 октября:
– Херсонский район – минус склад с боеприпасами, командный пункт и штаб;
– Сорокино, Луганщина – минус БК;
– Токмак, Запорожская область – два базирования и минус склад БК;
– Бердянский район – попадание в базирование и минус БК;
– Херсонская область, Каховской район – два попадания в базирование оккупантов, минус два БК;
– Волноваха, Донетчина – попадание в базирование врага;
– Джанкой, Крым – попадание в базирование;
– Светлодарск, Донецкая область – минус БК;
– Бахмутский район, Донетчина – два склада с боеприпасами;
– Скадовский район, Херсонская область – попадание в базирование;
– Пологи, Запорожская область – два попадания в базирование.
Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы ВСУ за последние сутки проредили вражескую армию РФ на 440 наемников и 118 единиц военной техники с вооружением. На сегодня больше всего агрессор понес потери именно в личном составе – отминусовано уже 278 570 его солдат и офицеров.
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