ВСУ за неделю уничтожили 9 складов БК и 12 баз оккупантов

Воины Сил обороны отминусовали у армии РФ как минимум 9 складов с боеприпасами за последнюю неделю. "Бавовна" посетила вражеских войска страны-агрессора в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях.

Также взрывы у оккупантов гремели в временно захваченном Крыму. Карту "демилитаризации" российской армии опубликовали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

Кроме того, было зафиксировано 12 попаданий воинов Сил обороны Украины в базы, штабы и командные пункты врага.

Карта "бавовны" с 25 сентября по 1 октября:

– Херсонский район – минус склад с боеприпасами, командный пункт и штаб;

– Сорокино, Луганщина – минус БК;

– Токмак, Запорожская область – два базирования и минус склад БК;

– Бердянский район – попадание в базирование и минус БК;

– Херсонская область, Каховской район – два попадания в базирование оккупантов, минус два БК;

– Волноваха, Донетчина – попадание в базирование врага;

Видео дня

– Джанкой, Крым – попадание в базирование;

– Светлодарск, Донецкая область – минус БК;

– Бахмутский район, Донетчина – два склада с боеприпасами;

– Скадовский район, Херсонская область – попадание в базирование;

– Пологи, Запорожская область – два попадания в базирование.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы ВСУ за последние сутки проредили вражескую армию РФ на 440 наемников и 118 единиц военной техники с вооружением. На сегодня больше всего агрессор понес потери именно в личном составе – отминусовано уже 278 570 его солдат и офицеров.

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