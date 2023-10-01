Минус 440 оккупантов и еще один самолет: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях врага

Бойцы Сил обороны Украины за последние сутки проредили вражескую армию РФ на 440 наемников и 118 единиц военной техники с вооружением. На сегодня больше всего агрессор понес потери именно в личном составе – отминусовано уже 278 570 его солдат и офицеров.

Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ. Там подчеркнули, что информация о "демилитаризации" захватнического войска на украинской земле постоянно уточняется.

Так, в течение 30 сентября наши воины сожгли 30 артиллерийских систем (в общем 6477), 11 танков (4702), семь боевых бронированных машин (8991), две РСЗО (798) ВС РФ.

Кроме этого, в металлолом превращено 29 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (всего 8883) и одну – спецтехники (933).

В небе защитники сбили 37 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 5043). Также список вражеских потерь пополнил еще один самолет (316).

Количество другого уничтоженного вооружения и техники оккупантов не изменилось за сутки.

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Известно, что только на Таврическом направлении фронта за сутки было отминусовано 248 захватчиков, 84 из которых – безвозвратные потери. Также защитники уничтожили там два десятка единиц техники и три склада БК врага.

В то же время силы ПВО за ночь 30 сентября сбили в небе 30 российских "Шахедов". Из них около 20 дронов-камикадзе были обезврежены на Винниччине, остальные – на Одесщине и Николаевщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение недели спецназовцы СБУ с помощью дронов уничтожили 62 единицы техники ВС РФ. Кроме того, защитники сожгли 28 фортификационных сооружений, склад боеприпасов и ликвидировали 70 оккупантов.

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