'Гиацинты', 'Тюльпаны' и не только: воины показали, как уничтожают врага на украинской земле. Видео

Бойцы 26 артиллерийской бригады показали, как уничтожают технику врага на украинской земле. Под разнос попали пушки Гиацинт, Д-30, миномет 2С4 Тюльпан и боевые бронированные машины.

Таким образом военные поздравили побратимов с Днем защитников и защитниц, который отмечается в Украине 1 октября. Мощное видео опубликовали в Facebook 26 артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Защитники отметили, что совместно со всем государством продолжают одерживать будущую Победу.

Напомним, спецназовцы СБУ ювелирно отработали по врагу на фронте с помощью дронов. По результатам прошлой недели уничтожены 62 единицы вражеской техники, 28 фортификационных сооружений, 1 состав из БК и 70 российских оккупантов.

Видео дня

Также украинские военные уничтожили дорогую российскую бронетехнику в районе населенного пункта Кодема Донецкой области. Речь идет о двух танках: самом современном Т-90М "Прорыв" и советском Т-80.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Бойцы пехоты 22-й ОМБр ВСУ нанесли сокрушительный удар по противнику в районе Клещиевки Донецкой области, расположенной на Бахмутском направлении фронта. Наши защитники применили боевой беспилотник, сбросивший на позицию захватчиков снаряд.

– Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский на Таврическом направлении ВСУ обезвредили 248 оккупантов и 20 единиц вражеской техники. Там были уничтожены 84 захватчика.

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