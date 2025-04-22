Потерял маму: появились данные о состоянии 8-летнего мальчика, оставшегося без руки из-за удара РФ по Кривому Рогу

Появились данные о состоянии 8-летнего Матвея Головко, пострадавшего при ударе войск РФ по Кривому Рогу 4 апреля. Из-за ранения мальчик потерял руку.

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В тот день погибла мама Матвея, сам он продолжает бороться за возвращение к нормальной жизни. О пострадавшем мальчике пишет "На часі: Кривий Ріг".

"Восьмилетний Матвей Головко, пострадавший во время ракетного удара по Кривому Рогу и потерявший ручку, проходит реабилитацию. Несмотря на то, что в тот трагический вечер погибла мама Матвея, мальчик борется за возвращение к нормальной жизни и улыбается тем, кто его поддерживает. Мальчик стал настоящим примером несокрушимости для украинцев. Скорейшего выздоровления Матвею", – говорится в сообщении.

Во время удара, напоминает издание, мама мальчика закрыла сына своим телом: она погибла на месте.

Самого же Матвея стабилизировали в Кривом Роге, далее маленького пациента перенаправили в Днепр. Врачи почти неделю пытались спасти левую руку ребенку, складывая ее буквально по частям. Однако из-за угрозы сепсиса в конце концов конечность пришлось ампутировать выше локтя.

В городе был объявлен сбор средств на протез для мальчика. Желающим помочь предлагали перечислить деньги на карту отца Матвея: 5354 3210 6407 2557.

Напомним, на следующий день после жестокого удара войск РФ по Кривому Рогу OBOZ.UA рассказывал о семье Матвея. Его мама Вита погибла на детской площадке, сам мальчик был госпитализирован в реанимацию.

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