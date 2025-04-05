Мать погибла на детской площадке, 8-летний сын в реанимации: новые данные о жертвах ракетного удара РФ по Кривому Рогу. Фото

Во время ракетного удара россиян по Кривому Рогу 4 апреля погибла 50-летняя горожанка Вита Головко. Женщина находилась на детской площадке, попавшей в зону поражения кассетного боеприпаса.

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Ее 8-летний сын Матвей находится в реанимации, за жизнь мальчика борются врачи. Об этом сообщили в Telegram-канале "На часі: Кривий Ріг"..

"На детской площадке от кровавой атаки погибла 50-летняя Вита Головко. Ее восьмилетний сынишка Матвей сейчас в реанимации. Врачи борются за его жизнь", – говорится в сообщении.

В паблике также сообщили, что у погибшей также осталась дочь Анастасия. Друзья семьи и горожане собирают средства для помощи семье на карту Анастасии 4149 4998 0762 7375.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в больнице скончался пострадавший в результате удара РФ по Кривому Рогу мальчик, которому не было и 4 лет. Он получил серьезные ранения, медики реанимировали его на месте удара, кадры реанимационных мероприятий облетели накануне сеть.

Напомним, накануне вечером Россия ударила "Искандером" по Кривому Рогу. Средство поражения с кассетной боевой частью прилетело в плотную жилую застройку, неподалеку от эпицентра удара была детская площадка.

К концу суток было известно о 18 погибших, среди которых девять детей. Число пострадавших превысило 60 человек, среди них также много несовершеннолетних. После смерти Тимофея количество жертв увеличилось до 19, а детей российская ракета убила уже 10.

Жуткие кадры с места удара облетели мир, мировые лидеры осудили ракетный удар по Кривому Рогу, а в России удар по гражданским попытались оправдать тем, что били по ресторану, где в пятницу вечером якобы десятки военных и "инструкторов НАТО" проводили "совещание".

В тот же день оккупанты атаковали Кривой Рог снова, на этот раз дронами. Тогда погиб человек, а к утру 5 апреля было известно о семи пострадавших.

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