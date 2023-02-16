''Потом будут говорить, что сами себя не обстреливают'': в Белгородской области российская ПВО сбила российскую ракету

В Белгородской области РФ оккупанты сбили свою же ракету. При этом местный губернатор радостно об этом сообщил местным жителям в социальных сетях.

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ПВО на Белгородщине отработала около 22:00. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполе Петр Андрющенко.

По его словам, российская противовоздушная обороны отработала в Ивановском районе Белгородской области. Местный губернатор заявил об успешном сбитии ракеты, однако не уточнил, что это была российская цель.

Андрющенко отметил, что войска РФ сбили ракету х35/х59, которая исключительно стоит на вооружении российской армии.

"То есть рус*я сбила ракету рус*и, которая атаковала Белгород. А потом будут говорить, что сами себя не обстреливают. Как-то неловко получилось", – написал Андрющенко.

Напомним, страна-агрессор Россия во время ночной атаки 16 февраля выпустила по Украине восемь крылатых ракет типа "Калибр", но ни одной из них не удалось достичь цели – Силы противовоздушной обороны сбили их все. В то же время зафиксированы прилеты, совершенные вражескими БПЛА.

Ранее сообщалось, что ночью 16 февраля Россия снова атаковала украинские города ракетами. С 02:30 до 04:30 воздушная тревога была объявлена во всех областях. Официально известно, что на Полтавщине отработала ПВО, а во Львовской области есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители западной разведки предупреждали, что Россия стягивает к украинским границам свою боевую авиацию, вероятно, для поддержки атак с воздуха по городам нашего государства. Отмечалось, что агрессор может сделать ставку именно на авиацию, потому что сухопутные войска ВС РФ истощены продолжительной войной.

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