'Ошеломляющая цена': в Пентагоне рассказали, сколько средств Россия потратила на войну против Украины с февраля 2022 года

С начала полномасштабного вторжения России в Украину страна-агрессор потратила $200 млрд и потеряла в живой силе минимум 700 000 человек. А значительные потери за первый год войны могли превысить потери РФ во всех конфликтах со времен Второй мировой войны вместе взятых.

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Об этом рассказал глава Пентагона Ллойд Остин на Национальном форуме безопасности Рональда Рейгана в Калифорнии. Он подчеркнул, что в последние месяцы оккупанты ежедневно теряли на фронте до 1000 человек в сутки.

"А между тем Россия заплатила потрясающую цену за бессмысленность Путина. С февраля 2022 года Россия потерпела не менее 700 000 жертв. Она потеряла более 200 миллиардов долларов", – заявил Остин.

Глава Пентагона подчеркнул значимость противодействия Кремлю и помощи Украине. Он отметил достижение международной контактной группы "Рамштайн", предоставившей Украине более 57 миллиардов долларов прямой военной поддержки.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Соединенные Штаты полностью используют 61 миллиард долларов помощи Украине, которую Конгресс США одобрил до конца президентского срока Джо Байдена. .

Общая сумма помощи от США достигла 102 миллиардов долларов, в то время как партнеры по НАТО предоставили Украине 158 миллиардов долларов. Он отметил, что доволен тем, как распределяются расходы по помощи Украине между США и другими партнерами по НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что после его возвращения в Белый дом военная помощь Украине может сократиться. Республиканец объяснил, что пытается как можно быстрее покончить с войной.

На вопрос журналистки одного из американских СМИ о перспективах сокращения поддержки со стороны США новоизбранный президент ответил одним словом – "возможно".

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