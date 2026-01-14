В временно оккупированном Мариуполе произошла перестрелка между российскими военными и бойцами подразделения "Ахмат". Инцидент произошел возле одного из местных развлекательных заведений и привел к гибели человека и тяжелым ранениям.

По имеющейся информации, оккупационное командование пытается не допустить огласки произошедшего. Об этом сообщает движение сопротивления "Атеш".

По данным агентов "Атеш", действующих непосредственно внутри оккупационных войск, конфликт произошел у клуба "Гуси-Лебеди" в Мариуполе. Схватка возникла между группой российских военнослужащих и представителями подразделения "Ахмат", известного как "кадыровцы".

Причиной инцидента, по информации движения сопротивления, стали личные споры из-за местных девушек, переросших из словесного конфликта в вооруженное противостояние. Стрельба происходила в общественном месте, на виду у гражданских.

В результате перестрелки один российский военнослужащий погиб, еще один боец ​​подразделения "Ахмат" получил тяжелые ранения. После инцидента, утверждают в "Атеше", военное руководство РФ принимает меры для сокрытия обстоятельств происшествия и недопущения его распространения в информационном пространстве.

В движении сопротивления отмечают, что подобные конфликты между разными подразделениями оккупационных сил свидетельствуют о росте внутреннего напряжения и отсутствии реального единства внутри российских войск на временно оккупированных территориях.

