Повреждены 33 дома: появились новые фото последствий ночного удара РФ по Запорожью

Ночью 9 апреля российские войска обстреляли Запорожье. По состоянию на 12 часов дня известно о повреждении 33 частных домов, один из них разрушен полностью.

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Погибли мужчина и его 11-летняя дочь, мама девочки госпитализирована в тяжелом состоянии, отметили в Национальной полиции. О последствиях российских обстрелов рассказал также секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

По данным Нацполиции, Россия нанесла по Запорожью два ракетных удара в ночь на 9 апреля Первый ракетный удар произошел в 01:47, менее чем через минуту неподалеку ударила еще одна ракета.

"9 апреля ночью оккупанты попали двумя ракетами С-300 по жилому сектору областного центра. Прилеты привели к разрушениям и пожару в одном из домов, взрывной волной повреждены близлежащие дома. Во время поисково-спасательных работ были обнаружены тела погибших 50-летнего мужчины и его 11-летней дочери. Из-под завалов спасатели также достали 46-летнюю мать. Женщина в тяжелом состоянии госпитализирована", – отметили в Нацполиции.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, саперы, спасатели ГСЧС и соответствующие профильные службы.

"В настоящее время известно, что от сегодняшнего обстрела повреждены 33 частных дома. Один дом разрушен полностью, в других повреждены окна, крыши и двери. Представители городской аварийно-спасательной службы, коммунальщики и волонтеры разбирают завалы, "закрывают" окна, вывозят строительный мусор. Службам поручено временно накрыть поврежденные кровли пленкой, ведь в ближайшие дни ожидаются дожди. При благоприятной погоде начнется ремонт крыш", – подчеркнул он.

Куртев также показал фотографии с мест прилетов. Там кипит работа по ликвидации последствий обстрелов.

Напомним, накануне российские оккупанты дважды за день обстреляли города в Запорожье. В частности, Гуляйполе и Орехов они атаковали авиабомбами. В результате обстрелов повреждены хозяйственные здания и частные жилые дома, в которых ударной волной выбило окна. Частично разрушены помещения предприятия, а также прилегающая территория.

Ранения получили двое гражданских.