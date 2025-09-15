Повреждены установки и трубопроводы на двух заводах: всплыли новые подробности атаки дронов на 'Башнафту' в Уфе. Видео

Украинские беспилотники продолжают наносить удары по критически важной инфраструктуре РФ. Одним из последних случаев стала атака на два завода "Башнефть" в Уфе.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Эта операция показывает, что украинские силы не только сдерживают наступление врага на востоке и юге страны, но и наносят точечные удары по ключевым промышленным мощностям врага, влияя на его логистику и экономику.

Что известно

Один дрон попал в установку АВТ-1 на "Башнефть-Новойл", повредил газопровод и факельный коллектор, вызвав пожар.

Еще один БПЛА упал на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода ("Башнефть-УНПЗ"), попал в установку АВТ-6 и повредил два трубопровода с водой и азотом. Заводы расположены на расстоянии около 3 км друг от друга.

На "УНПЗ" эвакуировали 70 работников, остальные 284 находились в специальных укрытиях. Пострадавших нет.

Оба предприятия входят в состав "Башнефти", которая с 2016 года принадлежит "Роснефти", и занимаются переработкой нефти и производством бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и нефтехимической продукции.

Ранее глава Башкортостана подтвердил факт атаки.

