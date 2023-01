Повышение Лапина, который опозорился в Украине, вызвало раскол в информпространстве России: в ISW объяснили, что стоит за назначением

Назначение генерал-полковника Александра Лапина на пост начальника штаба Сухопутных войск РФ спровоцировало раскол в российском информационном пространстве. Лапин ранее подвергся резкой критике за провалы оккупационных войск на фронте и был уволен с должности командующего ударной группировкой "Центр" в Украине.

Теперь его повышение может служить противовесом растущему авторитету боевиков главы Чечни Рамзана Кадырова и ЧВК Евгения Пригожина "Вагнер". Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 10 января.

Аналитики отмечают, что и Пригожин, и Кадыров имеют в своем распоряжении в основном частные армии и используют их достижения для политического продвижения.

Начальник штаба Сухопутных войск РФ не является передовой командной должностью, и, хотя конкретные обязанности Лапина неясны, он вряд ли будет напрямую командовать войсками в Украине, говорится в отчете ISW.

Хотя в июле Лапин получил медаль "Герой России" за захват Лисичанска, он подвергся резкой критике за огромные потери РФ во время успешного украинского контрнаступления на Харьковщине в сентябре 2022 года, а также за потерю Лимана.

Реакция провоенного информационного пространства на неудачи Лапина спровоцировала раскол между чеченским лидером Рамзаном Кадыровым и финансистом группы "Вагнера" Евгением Пригожиным с одной стороны и с другой с истеблишментом минобороны России, который, как утверждали росСМИ, представлял Лапин.

И теперь российское военное руководство может попытаться реабилитировать и укрепить репутацию Лапина, чтобы уравновесить растущее влияние Кадырова и Пригожина.