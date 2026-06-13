"Пояс крепостей" в Донецкой области: что это такое, где он расположен и какой город имеет ключевое значение. Карта

Константиновка оказалась в центре российских наступлений в Донецкой области. Этот город оккупанты считают главной целью летней кампании РФ. В то же время аналитики отмечают, что даже в случае потери города это не будет означать автоматического прорыва всего украинского "пояса крепостей".

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Подконтрольная Украине часть Донецкой области остается основой так называемого "пояса крепостей" — се – й укреплений, которую так называет Институт изучения войны (ISW). OBOZ.UA рассказывает, что означает эта формулировка и какой город имеет ключевое значение.

"Пояс крепостей" — это система фортификационных сооружений на севере Донбасса протяженностью около 50 километров. Она формировалась в течение последних лет и включает окопы, бункеры, минные поля, противотанковые заграждения и другие сооружения.

Фактически пояс объединяет четыре крупных города в одну оборонительную агломерацию, расположенную по обе стороны трассы Н-20.

В него входят:

Южная часть:

Константиновка;

Дружковка.

Северная часть:

Краматорск;

Славянск.

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По оценкам Reuters, под контролем Украиныостается около 6,6 тысячи квадратных километров территории Донецкой области, где проживает примерно четверть миллиона человек.

Почему Константиновка имеет ключевое значение

Константиновка является крайней южной точкой главной линии обороны Донбасса и первым звеном "пояса крепостей". Для России захват города важен не только с политической точки зрения. Он рассматривается как возможность приблизиться к другим городам и осложнить положение украинских военных на соседних направлениях.

Кроме того, важен и рельеф местности. Константиновка расположена на возвышенностях, а это обеспечивает преимущество в наблюдении, применении дронов, средств радиоэлектронной борьбы и огневом контроле над прилегающими районами.

Украинские военные ранее отмечали, что потеря этих высот может создать стратегическое преимущество для противника.

Как изменилась ситуация вокруг города

По данным DeepState, "серую зону" на юго-восточных окраинах Константиновки фиксировали еще в ноябре после одного из немногих механизированных штурмов оккупантов.

Впоследствии она увеличилась, а сейчас город фактически охвачен полукругом с северо-востока и юга. На отдельных направлениях российским войскам остается около шести километров до городской черты.

Константиновское направление входит в число наиболее интенсивных по количеству боевых столкновений после Покровского и Гуляйпольского. Кроме того, город ежедневно подвергается ударам артиллерии и авиации с применением управляемых авиабомб. Это существенно затрудняет логистику и работу украинских подразделений.

Что говорят в ISW о действиях России

Аналитики ISW обратили внимание на серию видеозаписей, которые распространяли российские источники. На кадрах запечатлены действия российских военных в разных районах Константиновки. По мнению экспертов, эти материалы являются частью когнитивной войны. Видео призваны преувеличить масштабы российского присутствия в городе.

По данным украинских военных, в центральной части Константиновки находятся примерно 100–––250 оккупантов. По их словам, россияне проникают в город небольшими группами, просачиваясь по одному примерно каждые шесть-семь часов.

В ISW отмечают, что геолокация обнародованных видео охватывает значительно большую территорию, чем могли бы контролировать такие силы. Это может свидетельствовать о том, что записи накапливались в течение определенного времени, а затем были опубликованы одновременно, чтобы создать впечатление масштабного продвижения.

Аналитики также напомнили, что ранее в рамках подобных информационных кампаний российская сторона распространяла видео с поднятием флагов, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Каких успехов достигли оккупанты

Несмотря на информационные манипуляции, российские войска продолжают достигать отдельных тактических успехов. По оценкам ISW, им удалось укрепить определенные позиции на юге Константиновки и на участках южнее трассы Т-0504 к западу от города.

Опубликованные 11 и 12 июня геолокационные видео также свидетельствуют о продвижении оккупантов в северо-западной части Константиновки.

Украинские военные сообщали, что перед проникновением в город россияне продвигались через Бересток в направлении Ильиновки, что может свидетельствовать о закреплении между этими населенными пунктами. Также Силы обороны заявляли, что российские войска вклинились в отдельные районы центра города, а их действия уже нельзя считать лишь инфильтрацией.

Почему наступление на Константиновку затянулось

По данным ISW, Россия пытается захватить Константиновку уже около десяти месяцев. После захвата Торецка в августе 2025 года основные усилия были переориентированы именно на это направление. За это время российские войска продвинулись лишь примерно на 8–––10 километров.

Наступательные действия значительно активизировались в марте 2026 года. В то же время, по данным украинских чиновников, установленный российским командованием срок захвата города до мая 2026 года выполнить не удалось.

На этом направлении сосредоточено как минимум одна общевойсковая армия и армейский корпус, а также другие воинские формирования. По состоянию на начало июня РФ пополнила около 80% подразделений, участвовавших в наступлении на Константиновку, что, по мнению аналитиков, свидетельствует о значительных потерях во время штурмов.

Какую тактику применяет Россия

Военный обозреватель Константин Машовец считает, что российское командование реализует план двойного охватывания агломерации Дружковка- – -Константиновка.

Первый этап предусматривает обход Константиновки с востока и юго-запада с проникновением в различные районы города. Второй этап заключается в попытке продвижения к ближним подступам к Дружковке с нескольких направлений.

Основной тактикой противника остается интенсивное проникновение небольших пехотных групп в городскую застройку при поддержке большого количества беспилотников. По оценкам Машовца, перед массовыми инфильтрациями противник пытается максимально затруднить украинскую логистику и снабжение подразделений, обороняющих город.

Означает ли потеря Константиновки прорыв обороны

В ISW считают, что оккупанты могут достичь тактических успехов в Константиновке летом 2026 года. Однако аналитики не прогнозируют быстрого оперативного прорыва всего "пояса крепостей". По их мнению, даже в случае потери Константиновки российским войскам придется вести длительные бои за другие укрепленные города агломерации и их окрестности.

Эксперты отмечают, что российские силы не оптимизированы для ведения маневренной войны, поэтому захват одного города сам по себе не гарантирует разрушения всей оборонной системы Донбасса.

Аналитики также не берутся прогнозировать, сможет ли Россия захватить Константиновку и когда это может произойти. В то же время они подчеркивают, что город остается одной из важнейших точек обороны Украины в Донецкой области и ключевым звеном "пояса крепостей".

Ранее OBOZ.UA публиковал фотографии и видео из разрушенной оккупантами Константиновки. Регулярные вражеские атаки разрушили город, в котором раньше кипела жизнь.

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