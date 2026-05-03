Как выглядит Константиновка, которую армия России 'освободила' от мирной жизни. Видео

Российские оккупанты постоянно обстреливают Константиновку, что в Донецкой области. Регулярные вражеские атаки разрушили город, в котором раньше кипела жизнь.

Свежие кадры из изуродованной Константиновки обнародовал руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко. На видео видно разрушенные обстрелами здания.

"Константиновка Донецкой области. Еще один город, который россияне "освобождают" путем полного разрушения и убийства гражданских. Так выглядит настоящая защита русскоязычных от Путина", – отметил он.

Оборона Константиновки: последние новости

Константиновка постоянно находится под российскими обстрелами, из-за чего превратилась в руины. Оккупанты уничтожают дома и инфраструктуру, ударяя артиллерией, РСЗО, КАБами и ФАБами

Недавно оккупационная армия пыталась штурмовать наши позиции возле Константиновки. Вражескую автомобильную технику, которая двигалась со стороны Бахмутской трассы, вовремя заметили и уничтожили Вооруженные силы Украины.

Штурм отражали бойцы 36-й бригады морской пехоты и 28-й механизированной бригады. По их данным, оккупанты двигались небольшой группой на трех автомобилях с пехотой.

Колонну остановили с помощью дронов, после чего украинские военные уничтожили технику и личный состав. В результате ликвидированы пять оккупантов, еще семеро ранены, также уничтожено несколько единиц техники.

Украинские военные фиксируют усиление активности врага на Константиновском направлении. На этом фоне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил район боевых действий.

Во время поездки он проверил состояние оборонительных рубежей и фортификаций. Основное внимание уделили ситуации на участках, которые удерживают 11-й и 19-й армейские корпуса.

Во время визита главком обсудил с командирами оперативную ситуацию, обеспечение подразделений и взаимодействие между ними. Отдельное внимание уделили борьбе с вражескими дронами, укреплению позиций и потребностям в боеприпасах.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия распространяет фейки о своем "контроле" и "продвижении" в Константиновке Донецкой области. Между тем на самом деле ситуация совсем другая – Силы обороны Украины наносят врагу, который пытается прорваться в город, значительные потери.

