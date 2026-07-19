Появились детали атаки на парк развлечений в Одесской области: погиб 16-летний парень

В Одесской областной администрации обнародовали новы данные о трагических последствиях вражеского удара по парку развлечений. Российская атака была направлена на гражданский объект, где находились исключительно мирные жители.

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В результате обстрела подтверждена гибель 16-летнего парня. Об этом заявили в Одесской ОВА.

Последствия террора

По состоянию на 19 июля поисково-спасательные работы на месте происшествия уже официально завершены. Кроме гибели подростка известно, что еще 12 человек получили ранения различной степени тяжести.

Среди пострадавших оказались несовершеннолетние: 17-летняя девушка и 2-летний мальчик. У маленького ребенка диагностирована острая реакция на стресс. Врачи оказали ему всю необходимую помощь, сейчас он проходит лечение амбулаторно.

На данный момент в больнице остаются десять человек. Медики борются за жизнь четверых пациентов, чье состояние оценивается как тяжелое. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

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Ликвидация последствий

В парке развлечений продолжаются работы по ликвидации последствий вражеского прилета. На месте трагедии работают правоохранительные органы, которые детально документируют очередное военное преступление РФ против гражданского населения.

По предварительным данным, российские войска нанесли удары по зоне отдыха с помощью нескольких баллистических ракет. Оружие террора путинская армия запускала с оккупированного Крыма.

Напомним, в зарубежных медиа появились первые кадры ночных ударов по украинской столице. Противник применил комбинированную тактику, запуская "Искандер-М"/С-400 с Брянской области и ракеты "Циркон" с Курской области.

Также OBOZ.UA сообщал, что в ночь на воскресенье, 19 июня, Киев подвергся воздушной атаке десятками ракет. По украинской столице россияне пытались нанести удар как минимум 50 ракетами, среди которых были "Искандер-М", "Циркон", С-400 и другие. Это самое большое количество баллистических ракет, выпущенных по одному городу за всё время войны.

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