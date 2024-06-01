Появились фото разрушенного оккупантами дома в Харьковской области, где пострадали 8 детей

В сети появились кадры последствий удара крылатой ракетой по Балаклее в Харьковской области. В результате атаки было разрушено дом, пострадали 13 человек, включая 8 детей.

Соответствующие фото были опубликованы в Telegram-канале Офиса Генерального прокурора. Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны – ч. 1 ст. 438 УК Украины.

По данным следствия, 1 июня около 5:00 российские вооруженные силы нанесли ракетный удар по частному жилищному сектору в городе Балаклея, Изюмский район.

Пострадали 13 человек, включая 8 детей: две девочки 4 и 9 лет и шесть мальчиков, младшему из которых 2 года, а самому старшему – 17.

Предварительно установлено, что удар по городу был нанесен ракетой "Искандер-К".

Журналист Андрей Цаплиенко также опубликовал видео с последствиями российских обстрелов в Балаклее. На кадрах видно, как медики скорой помощи эвакуируют пострадавших, а спасатели тушат пожар и разбирают завалы разрушенных построек.

Напомним, что утром 1 июня российская террористическая армия нанесла массированный ракетный удар по территории Львовской области. Агрессор атаковал объекты критической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 31 мая в Харькове раздались взрывы. Первые были слышны около 23:50, повторные – в 00:15. Российская баллистика попала в многоквартирный дом, в результате прилета погибли восемь человек.

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