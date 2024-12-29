Появились новые фото и видео последствий атаки дронов на Воронежскую область РФ

В сети появились кадры последствий атаки БПЛА на Воронежскую область РФ. Обломки дронов попали по путям российской железной дороги.

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Соответствующие фото и видео опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. "Воронезская область. Фактчекинг атаки. Момент попадания обломков по поезду. Наши корреспонденты лучшие в своих эмоциях", – написал он.

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Судя по опубликованным кадрам, в результате попадания обломков БПЛА на пути вспыхнул пожар.

Ставшие очевидцами прилета россияне не нашли цензурных слов, комментируя увиденное.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 декабря в РФ пожаловались на новую атаку БПЛА. В частности, громко было над Воронежем. Там, как сообщалось, могло быть поражено АО "Воронежсинтезкаучук", работающее на армию России, а обломками дронов повреждена железная дорога.

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