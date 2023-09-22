Появились новые кадры последствий прилета в штаб ЧФ России в Крыму: у россиян истерика. Фото и видео

В оккупированном Севастополе 22 сентября во второй раз за день сообщают о взрывах в штабе Черноморского флота РФ. Так, в сети появились новые кадры последствий прилета.

Видео последствий удара публикуют в российских Telegram-каналах. На кадрах можно заметить, что на месте прилета сейчас происходит пожар.

Оккупационные власти заявили о ракетном ударе по городу британской ракетой "Storm Shadow" Вооруженными силами Украины. Над местом поражения виднеется густой черный дым. Сообщается, что в результате пострадали 6 человек.

Также так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев призвал не выходить местных жителей из зданий из-за возможности повторной атаки. Между тем из самого штаба ЧФ РФ валит дым — всех находящихся рядом с ним при звуках сирены просят пройти до укрытия.

Граждане РФ на этот счет устроили очередную истерику в комментариях в российских Telegram-каналах. Так, они в очередной раз размечтались об ответных ударах по территории Украины и Британии, а также жалуются на российскую противовоздушную оборону.

Видео дня

"Ужасно! Надеюсь, пострадавшие быстрее поправятся"; "Безопасность граждан должна быть на первом месте"; "ПВО снова спит"; "Пора снести Британию"; "ПВО нет в Крыму"; "Что там Шойгу хочет сказать"; "Киев нахр*н сравнить с землей", – пишут россияне.

Ранее сообщалось, что после взрыва оккупационные власти перекрыли движение в центре Севастополя. На месте падения обломков трудятся сотрудники российских спецслужб. Кроме того, через 30 минут после "прилета" оккупанты включили сигнал воздушной тревоги.

Напомним, ночью 21 сентября Служба безопасности Украины и Военно-морские Силы нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. На вражеском военном объекте находилось не менее 12 боевых самолетов. На аэродроме находились боевые самолеты страны-агрессора Су-24 и Су-30, а также ПЗРК "Панцирь".

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