Появились первые фото свежей ''бавовны'' в Мариуполе: оккупанты ''выбрали папу''

В сети появились фото последствий новой "бавовны" в оккупированном Мариуполе. По предварительным данным, взрывы прогремели в районе аэропорта.

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Кадры опубликовал Telegram-канал "Мариуполь. Сопротивление". Как отмечается, по военной базе российских захватчиков совершено два попадания (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На снимках видны клубы белого дыма, поднимающихся над городом.

"Последствия настоящей "бавовны" в районе Мариуполя. Видимо, оккупанты выбрали папу, не иначе(появление белого дыма над Сикстинской капеллой в Ватикане означает избрание нового папы римского. – Ред.). Просто прекрасный день, если бы еще русня не сожгла очередной гражданский дом собственной ПВО", – прокомментировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем в субботу 11 марта в Мариуполе произошел сильный пожар в частном секторе. Вследствие падения обломков ракеты российской ПВО там сгорел частный дом. Оккупанты попытались оправдаться, заявив, что пожар якобы возник из-за обстрела.