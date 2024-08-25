Появилось видео, как украинские воины сбили 'Шахед' пулеметом с вертолета

Россия практически ежедневно атакует Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". И каждый раз украинские воины применяют все возможные средства для их уничтожения и защиты украинских городов и сел.

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В частности, "Шахеды" уже уничтожают пулеметными очередями, запущенными с вертолета. Соответствующее видео было опубликовано на мониторинговом канале monitor.

"Сбитие Шахеда силами армейской авиации", – говорится в комментарии к видео.

На опубликованных кадрах видно, как украинский пулеметчик готовится уничтожать дрон-камикадзе, запущенный оккупантами. Он делает это из открытой боковой двери вертолета.

Когда вертолет догоняет "Шахед", пулеметчик берет его на прицел и открывает огонь. Всего несколько очередей – и смертоносный дрон стремительно падает вниз.

Когда и где произошло поражение, в monitor не уточнили.

В условиях ограниченного количества систем ПВО и ракет к ним такой способ противовоздушной обороны имеет право на существование. Тем более что он дает возможность уничтожать вражеские дроны над территориями, где они при падении потенциально могут нанести меньше вреда.

Напомним, в ночь на 25 августа Россия ударила по Украине ракетами и дронами. Первыми под ударом оказались прифронтовые регионы.

Силы ПВО сбили восемь из девяти запущенных врагом "Шахедов". Большинство же из девяти российских ракет благодаря активному противодействию Сил обороны не достигли своих целей.