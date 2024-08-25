Россия ударила по Украине ракетами и дронами: атакованы прифронтовые регионы, ПВО сбила восемь 'Шахедов'

Страна-агрессор Россия ночью 25 августа атаковала Украину восемью ракетами и девятью дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Первыми оккупанты ударили по прифронтовым регионам, но не достигли желаемых целей.

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Защитникам неба удалось сбить восемь беспилотников. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Враг нанес удар ракетами разных типов по прифронтовым областям Украины. Атаковано Черниговщину, Сумщину, Харьковщину, Донетчину", – отметил он.

В частности, агрессор применил для ударов ракеты наземного базирования из Воронежской и Ростовской областей РФ: крылатую "Искандер-К" и баллистическую "Искандер-М". Кроме того, шесть управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из воздушного пространства Курской и Белгородской областей РФ.

"В результате активного противодействия Сил обороны Украины большинство ракет не достигли своих целей", – подчеркнул командующий ВС.

В то же время оккупанты применили для атаки девять "Шахедов" из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. Из них восемь дронов сбили расчеты мобильных огневых групп в Николаевской области: там обломки повредили жилые дома и хозяйственные постройки, также горела сухая трава.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины снова показали свое мастерство и отвагу в боевой работе по защите нашего неба. На кадры попало очередное успешное уничтожение российского дрона типа "Шахед" во время вражеской атаки в ночь на 23 августа.

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